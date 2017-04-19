Korkuteli Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” sona erdi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" sona erdi.
Korkuteli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" sona erdi. Korkuteli Recep Gürbüz kapalı spor salonun da düzenlenen yakan top, mendil kapmaca, tombik ve yağ satarım-bal satarım oyunlarına ilk ve orta öğretim okulu öğrencileri katıldı. Yarışmalar sonucunda 9. Sınıflar arası yapılan yakan top oyunlarında Kızlarda Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi şampiyon olurken, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2., Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. Oldu.
Erkeklerde, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi şampiyon olurken, Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2., Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi 3. Oldu.
2. Sınıflar Yağ satarım Bal satarım oyunlarında Yaşar Yalçın İlkokulu şampiyon olurken,
İmrahor İstiklal İlkokulu2., Osman Önal İlkokulu 3. Oldu.
3. Sınıflar Mendil kapmaca oyununda, Yaşar Sadi Tekin İlkokulu şampiyon olurken, Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar İlkokulu 2., Yaşar Yalçın İlkokulu 3. Oldu.
4. Sınıflar Tombik oyununda, Yaşar Sadi Tekin İlkokulu şampiyon olurken, İmrahor İstiklal İlkokulu 2., Yazır Fevziye Polat İlkokulu 3. Oldu.
5. Sınıflar kaleli yakan top oyununda, Yelten Dallar Ortaokulu şampiyon olurken, Arif Cebeci Ortaokulu 2., Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3. Oldu.
Yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerini Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Tunç verdi. - ANTALYA