Körfez'in Sokakları Yeniden Şekilleniyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kaldırımları yeniliyor.



Körfez Belediyesi ekipleri, Körfez'in cadde ve sokaklarını bordür ve parke taşıyla adeta nakış gibi işliyor. Kentte asfalttan kaldırıma, bordürden parke taşı döşeme adına seferberlik başlatan ekipler, eksiklikleri program dahilinde yenileyerek estetik bir görüntüye kavuşturuyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hacı Osman mahallesi Özer sokakta çalışma başlattı.



Yarımca Anadolu Lisesi'nin hemen yanında bulunan sokaktaki çalışmanın kısa sürede tamamlanması beklenirken, mahalle sakinleri de Körfez Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - KOCAELİ