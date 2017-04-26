Körfez'i Birlikte Güzelleştiriyoruz

Muhtar ve dernek yöneticilerini ayrı ayrı makamında ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Körfez'i birlikte güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçedeki STK temsilcilerini makamında ağırladı. Başkan Baran'ın ilk ziyaretçileri, Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Fevzi Utaş ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret sonrasında Başkan Baran, Türk Kızılayı Hereke Şube Başkan Yardımcısı Saim Elitaş'ı kabul etti. Saim Elitaş, Başkan Baran'a Körfez Belediyesi olarak kan bağışına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Saim Elitaş'ın ardından Başkan Baran'ın bir diğer ziyaretçisi Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz oldu. Başkan Baran'ın ünlü de bir ziyaretçisi vardı. Kiraz Futbol Turnuvası'nın kura çekimi için Körfez'e gelen Survivor Sedat, Başkan Baran'a spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Başkan Baran'ın son ziyaretçikleri ise Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve mahalle muhtarları oldu. Özellikle köy muhtarları yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Baran'a teşekkür etti. Başkan Baran da ilçedeki STK'ların görüşlerine önem verdiklerini belirterek, "Körfez hepimizin. Sizlerin görüşleri bizler için önemli. Yapılan hizmetlerle birlikte Körfez'i birlikte güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ