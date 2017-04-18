Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Yusuf Zent, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.





1952 yılında Kore Savaşı'na katılan Zent (88), kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Zent'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle vakti Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova Köyü Camisi'ne getirildi. Zent'in naaşı, burada kılınan namazın ardından Yeşilova Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, İlçe Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, gaziler ve Zent'in yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.