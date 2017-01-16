Kop Kayak Merkezinde Kayak ve Kızak Keyfi

Kop Dağı Kayak Merkezinde vatandaşlar güneşli havada kayak ve kızak yapmanın keyfini çıkarttı.



Bayburt'un en önemli turistik merkezlerinden Kop Dağı Kayak Merkezinde bugünlerde yoğunluk yaşandı. Kop Dağı Kayak Merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor. Pistleri dolduran çoğunluğu çocuklardan oluşan vatandaşlar, güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalıştı.



İlk defa kayak yaptığını dile getiren Agah Kadakal, "Hava çok güzel. Kayak için bütün herkese tavsiye ederim. Acemi olanların korkmasına gerek yok bende acemiyim ama bir iki saatte az da olsa kaymayı öğrenebiliyorsunuz" diye konuştu. - BAYBURT