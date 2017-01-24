Kooperatifler Birleşti, Başkan Yetkiyi Teknecilere Verdi

Fethiye, Göcek, Çalış ve Ölüdeniz'de faaliyet gösteren deniz yolcu taşıma kooperatifleri birleşti. Başkan Saatcı'nın destekleriyle oluşan üst birlik ile Fethiye Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, tekne sayılarının dondurulması, hanutçuluğun engellenmesi amacıyla mevcut kullanılan tekne bağlama alanlarının yer tahsisi de yapıldı.



Protokol imza töreninde konuşan Başkan Saatcı, "2008 yılında tekne bağlama yeriyle ilgili müracaatımız sonuçlansaydı, Ankara bize olumlu dönseydi, belediyenin arkasına yapacağımız 300 kapasiteli tekne bağlama yeriyle en azından Fethiye merkezin tekne bağlama sorununu çözmüş olacaktı" dedi.



Protokol imza törenine Üst Birlik Başkanı Güven Altoğ, Üst Birlik Göcek Temsilcisi Ali Salgıncı, Belediye Liman Müdürü Okan Arıkan, Belediye Avukatı Mehmet Erdem katıldı. Yapılan protokolün asıl amacının, 'birlikte yönetim' olduğuna dikkat çeken Başkan Saatcı, "Aslında bu sözleşmeye hiç gerek kalmazdı. 2008 yılından itibaren Fethiye'de tekne bağlayacak yer kalmadı. Gerçekten turizmin denize bakan yüzü olan günü birlik teknelerimiz, charterlarımız, amatör teknelerimiz, özel tekneler bağlayacak hiçbir yerimiz yok. Her zaman sektörlerle çalışmayı şimdiye kadar prensip haline getirmiş, bir belediyeyiz. Dedi ki arkadaşlarım, 'bir sürü kooperatif var. Bunlar birleşmeli' Biz de dedik ki, 'siz birleşin, sizin tekne bağlama yerlerinin kullanımının yetkisini size verelim.' Fethiye Belediyesi'nin bu işten bir kuruş kaybı yok, kazancı var. Ama biz burada olan sıkıntıdan kendimizi çekip, işi muhataplara veriyoruz. 2008 yılında tekne bağlama yeriyle ilgili müracaatımız sonuçlansaydı, Ankara bize olumlu dönseydi, belediyenin arkasına yapacağımız 300 kapasiteli tekne bağlama yeriyle en azından Fethiye merkezin tekne bağlama sorununu çözmüş olacaktı. Şimdi bu protokolle, hem Ölüdeniz, hem Göcek, hem Çalış hem de Fethiye'de tekne sahibi arkadaşların tekne bağlama işlemlerini, kendi içlerinde bağlı oldukları kooperatiflerin birleşerek oluşturduğu üst birliğe teslim ediyoruz. Biz her zaman birleşmeden yanayız. 'Önceden Fethiye'deki minibüs kooperatiflerine de birleşin, tüm yolları size vereyim' demiştim. Birleşmediler. Şimdi tıpış tıpış Büyükşehir Belediyesi birleştirdi. Bu konulara girmek istemiyorum. Allah utandırmasın, inşallah arkadaşlara beklediklerini versin" dedi.



"Herkesin Fethiye'miz için yapabileceği bir şeyler vardır"



Fethiye, Göcek, Çalış ve Ölüdeniz Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifleri Üst Birlik Başkanı Güven Altoğ ise, Başkan Saatcı'nın bu birliği kurulmasında büyük emeği olduğunu kaydetti. 'Biz olduk' diyerek sözlerine başlayan Altoğ, "Bu çerçevede yola çıkıp, danışa danışa işi sonlandırdık. Bu iş olasıya kadar çok kahrımızı çektiler. Bu huzur için yapılmış bir iştir. İlk başta hanutçuluk kalkacak. Stant çöplüğü kalkacak. Başkanımın partiler üstü bir sözü var. 'Herkesin Fethiye'miz için yapabileceği bir şeyler vardır' diye. Bizim de Fethiye için yapabileceğimiz bir şeyler var" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Saatcı ve Altoğ protokolü imzaladı. - MUĞLA