Konyasporlu Alban Meha, Referandumda "Evet" Çıkmasını Kutladı

Süper Lig'in etkili takımlarından Atiker Konyaspor'da Arnavut futbolcu Alban Meha ve Selim Ay, anayasa değişikliği referandum unda evet çıkmasının ardından sosyal medya hesabından tebrik mesajları yayınladı.

Arnavut futbolcu Meha, referandum dan 'evet' çıkmasını paylaştığı emojiyle kutlarken Selim Ay da "Eveeet, hayırlısıyla referandum sonuçlandı. Yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum." diye yazdı.