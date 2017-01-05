Konyaaltı Kar Şenlikleri İçin Geri Sayım Başladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları için tüm hazırlıkların devam ettiğini söyledi.



Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin yeni başkanı Tarkan Vardaryıldız ve yönetimi Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Tarkan Vardaryıldız ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, 2.Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları'nın hazırlıklarıyla ilgili Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi yönetimiyle toplantı yaptı.



İlgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Böcek, Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları'nın Saklıkent'in tanıtımı için son derece önemli gördüklerini söyledi. Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları'nın geçtiğimiz yıl kar yağışının yetersiz olması nedeniyle, teknik heyetinde tavsiyesi alınarak iptal edildiğini hatırlatan Başkan Böcek, bu yıl teknik anlamda bir sorun olmadığını bildirdi.



2'nci Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları'nı büyük ölçüde şekillendirdiklerini belirten Muhittin Böcek, "Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları ile ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Bu etkinliği çok önemsiyoruz. Saklıkent'in tanıtımı ve kış turizmi açısından son derece önemli görüyoruz. Kayak yaptıktan sonra 45 dakika içinde isterseniz Konyaaltı'nda denize girebiliyorsunuz. Bu özelliğiyle Saklıkent'i dünyada eşsiz bir yere sahip. Etkinliğimiz ile ilgili detaylarlı önümüzdeki günlerde basın yoluyla kamuoyuna duyuracağız. Tüm Antalyalılar bu etkinlik için heyecanla bekliyor" dedi. - ANTALYA