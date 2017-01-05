Konya Valiliğinden Göçük Açıklaması: 5 Kişi Hafif Yaralandı

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Akşehir ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen göçükte 5 kişinin hafif yaralandığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Yapılan açıklamada, "05.01.2017 günü saat 09.25 sularında Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü yoğun kar ağırlığına dayanamayarak çökmüştür. Çökme esnasında yaralanan 5 vatandaşımızın ayakta tedavileri yapılmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay yerine en kısa süre içinde ekiplerimiz sevk edilmiş olup, enkaz altında başka vatandaşın kalmadığı değerlendirilmekle birlikte arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Olayla ilgili gelişmeler olduğu takdirde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KONYA