Konya - Otomobil Yön Levhasına Çarptı: 1 Ölü

Konya'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Çolpan öldü.



Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Beyşehir Çevreyolu üzerinde meydana geldi. 42 yaşındaki Mehmet Çolpan'ın idaresindeki 42 FA 028 plakalı otomobil, Koyuncu üst geçidinden indiği sırada iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce refüje, ardından da karşı şeride geçerek yön levhası direğine çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis. İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Çolpan'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.