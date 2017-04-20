Konya Eşek Sütünün Litresini 120 Liradan Satıyor

Eşek sütünün litresini 120 liradan satıyor



KONYA'nın Akşehir İlçesi Gölçayır Mahallesi'nde eşek çiftliği kuran Fevzi Taşçı, 200 eşekten günde elde ettiği 50 litre sütü, litresini 120 liradan satıyor. Eşek sütünün kanser hücrelerini azalttığını ilişkin gazetede haber okuyunca çiftlik kurduğunu belirten Taşçı, ürettiği sütün büyük bölümünü cilt kreminde kullanılmak üzere kozmetik sanayisine pazarladığını söyledi.



Eskiden belde statüsünde olan Gölçayır Mahallesi'nde oturan çiftçi 60 yaşındaki Fevzi Taşçı, yakalandığı gırtlak kanseri hastalığına çare ararken, 2 yıl önce bir gazetede eşek sütünün kanser hücrelerini azalttığı yönünde haber okudu. Bunun üzerine 10 adet eşek alıp, eşeklerden elde ettiği sütü içmeye başladı. Ardından eşek sütüne ilginin fazla olması üzerine eşek çiftliği kurmaya karar veren Taşçı, şu an çiftlikteki 200 eşekle günlük 50 litre süt üretiyor.



Çiftliği yaklaşık 80 bin liraya mal ettiğini ve eşeklerin çoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithal ettiğini ifade eden Taşçı, "2 yıl önce okuduğum bir haberden etkilenerek kendi eşek çiftliğimi kurdum. İlk olarak hayvanların yaşamsal alanına uygun bir yer temini ve 10 eşekle işe başladım. İlk başladığım sıralar hobi olarak, kendi hastalığıma çare olsun diye düşünmüştüm. Ancak ülkemizin birçok yerinden gelen eşek sütü temini istekleri üzerine küçük olan çiftliği genişletmeye karar verdim. Eşeklerin çoğunu Kıbrıs'tan getirdim. "dedi.



Eşek sütünün, besin değeri bakımından anne sütünden daha iyi olduğu yönünde bilgiler edindiğini belirten Taşçı, "Eşek sütünün birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Kanser hücrelerini azalttığı, egzama, mide ve bağırsak hastalıklarını faydalı olduğu söyleniyor. Bu nedenle de talep fazla."diye konuştu.



EŞEK SÜTÜ KOZMETİK SANİYEDE KULLANILIYOR



Günlük yaklaşık 50 litre süt ürettiğini ifada eden Taşçı, şunları söyledi



"Gelen talebe göre, toplu ya da perakende olarak satış yapıyorum. Litresini 120 liradan satıyorum. Sattığım kuruluşlar arasında İstanbul'daki bazı kozmetik fabrikaları da var. Kozmetik sanayide cilt kremlerinde ve güzellik maskelerinde kullanılıyor."



Taşçı, önümüzdeki günlerde çiftliğini daha genişletip, kurumsal olarak faaliyetini sürdürmek istediğini bunun içinde devletten destek beklediğini belirtti.



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