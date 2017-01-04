Konya'dan Haleplilere Yardım

Konya'da, AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı öncülüğünde Halepliler için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, dualarla uğurlandı.



AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Mevlana Kültür Merkezi otoparkındaki uğurlama töreninde, "İnsanlığın öldüğü yerde kardeşliği yaşatıyoruz" sloganıyla Halepliler için 2 tır yardım malzemesi topladıklarını söyledi.



Dünyanın yalnız bıraktığı Suriyelilere, soğuk kış günlerinde yardım gönderdiklerini kaydeden Genç, şöyle devam etti:



"İçlerini ısıtabilmek ve yaralarını bir nebze sarabilmek için yardım kampanyasını başlattık. Bundan önce Bosna'ya, Çeçenistan'a, Filistin'e yardımlarını esirgemeyen, zalimin zulmü karşısında mazlumun yanında yer alan halkımıza teşekkür ediyorum. Bu kampanya çerçevesinde yardımseverlerin katkısıyla hazırlanan soba, battaniye, kıyafet, ayakkabı, un ve gıda maddelerini taşıyan 2 tırı, Suriyeli kardeşlerimize gönderiyoruz."



Yardımların toplanmasına katkı sağlayan kurumlara da teşekkür eden Genç, "Rabb'im yapılan yardımları dergahında kabul etsin. Allah bizleri açlıkla, kıtlıkla, savaşla, depremle imtihan etmesin. Suriye'deki savaşın ve ülkemizdeki terör olaylarının bitmesini Allah'tan temenni ediyorum. Allah devletimize ve milletimize güç, kuvvet versin." dedi.



Daha sonra yardım tırları, dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.