Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Atiye Şendal (57), merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi'ndeki evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Yalnız yaşadığı öğrenilen ve yakınları tarafından bulunan Şendal, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Şendal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.