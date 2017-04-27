Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şahap Yorgancı idaresindeki 42 U 9153 plakalı otomobil, Argıthanı Mahallesi yakınlarında, Ömer Akın yönetimindeki 42 AGU 23 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Kadir Sayın, Muhlis Yılmaz, Barış Kalkın, Salih Yıldız ve Ahmet Günaydın yaralandı.
Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.