Kontrolden Çıkan Sürü Çobana Saldırdı

Almanya'da arabadan ürken koyun sürüsünün kadın çobana saldırdığı ve yerde oturduğu sırada sürüden gelen bir koçun kadını boynuzladığı görüntüler kameraya kaydedildi.

SÜRÜ BİR ANDA KONTROLÜ YİTİRDİ

Videoda kadın çobanın sürüsünü otlatmaktan geri götürdüğü anda sürüsünün karşıdan gelen arabadan korktuğu ve sürü köpeğinin de ürkerek sürü üzerindeki kontrolünü kaybettiği görülüyor.

KOYUNLAR ÇOBANI DÜŞÜRÜYOR

Köpek karşıdan gelen arabaya doğru koşarken sürüdeki koyunlar çobanın etrafında toplanıyor. Bu sırada sürü içindeki bazı koyunlar çobana vurup yere düşürüyor. Yerde bir süre şaşkın bir şekilde duran kadın çoban, sırtını sürüyü dönerek büyük yanlış yaptığının farkında değil.

KOÇ, ÇOBANI HASTANELİK EDİYOR

Bu dakikalarda sürüden ayrılan bir koç, yerde yatan kadına çok ağır boynuz darbeleri indiriyor. Görüntüyü kaydedenler şaşkınlıklarını dile getirmekten kendini alamıyor. Hemen ardından, arabanın sürücüsü, arabasını ilerleterek sürüyü kadından uzaklaştırmayı amaçlıyor. Bu çabası sonuç veriyor ve koç, kadını bırakıp sürüye dönüyor.