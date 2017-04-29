Konak'ın Sokaklarına 40 Bin Ton Asfalt

Konak Belediyesi kentteki meydanlar, caddeler ve sokaklara yönelik onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında son üç yılda topla 40 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde geride bırakılan üç yılda ilçenin farklı noktalarındaki sokaklar sıcak asfaltla kaplarken, eskiyen ve yıpranan yollar yapılan düzenlemelerle göz doldurur niteliğe büründü. Asfalt serim işlemine ek olarak yol kenarlarındaki kaldırımlar da yenilenirken, bozulan parke taşları değiştirildi.



Daha hızlı ve nitelikli hizmet



Yağışlı havaların sona ermesinin ardından ekipler ilçenin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarına hız verecek. Gediz'deki şantiyede üretilen asfaltın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle ilçenin birçok noktasındaki sokaklarda asfalt serim işlemi gerçekleştirilecek. Kış mevsiminde oluşan bozuklukları ortadan kaldırmak için özel üretim asfalt kazıma makinasıyla temizlenen yollara Avrupa standartlarında asfalt dökülecek. Bazı sokaklarda ise yama işlemi gerçekleştirilecek. Öte yandan Başkan Pekdaş yönetiminde 7 milyon TL'lik yatırımla araç filosu güçlenen Fen İşleri Müdürlüğü, tamamı öz kaynaklardan alınan araç ve iş makineleri ile hizmet kalitesini de arttırdı. 12 kamyon, 14 iş makinası, 19 kamyonet, 1 tır, 1 kurtarıcı ve 2 su tankeriyle her gün hizmet veriliyor. - İZMİR