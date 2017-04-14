Köktaş: "Artık Karar da Söz de Milletin"

Yoğun programlar çerçevesinde Samsun'un 17 ilçesinde mahalle mahalle, kapı kapı çalışma yaparak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattıklarını belirten AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Artık karar da söz de aziz milletimizin" dedi.



AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 16 Nisan tarihine az bir zaman kala çalışmalarını Canik ilçesinde sürdürdü. Düzenlenen programlarda çay ocaklarında oturan hemşehrileri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, esnaflar, iş adamları, ilçe teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Köktaş, "Türkiye, 15 yıllık AK Parti iktidarları döneminde adeta değişim ve gelişimin adresi olmuştur. Sosyal, eğitim, sağlık, ulaşım ve değişik her alanda yapılan yatırım ve hamlelerle insanımızın refahı artmış, bölgesinde ve dünya da parmakla gösterilen, söz sahibi olan bir ülke haline gelmiştir" diye konuştu.



Milliyetçi Hareket Partisi ile oluşturdukları uzlaşma neticesinde 16 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içine alan yeni anayasanın oylamasının yapılacağını hatırlatan Köktaş, "Bu halk oylaması çok önemli. Artık karar da söz de milletin. Sokaklar hareketli, vatandaşlarımız coşkulu ve heyecanlı 16 Nisan'ı bekliyor. Sahayı bilen, seçim atmosferini iyi analiz eden biri olarak Samsun'dan güçlü bir evet çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu gemide birlikte seyahat ediyoruz, biz diyoruz ki gemi güvenli huzurlu bir şekilde limana yanaşsın ve akabinde emin adımlarla hedeflerine yol alsın diyoruz bu yeni sistem bunun rahat bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Yeni Türkiye yolunda 16 Nisan halk oylamasının ülkemize ve milletimize refah, güzel ve huzurlu günler getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Referandum çalışmasına AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Çelebi ve ilçe teşkilat üyeleri de katıldı. - SAMSUN