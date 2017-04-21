Kofçaz Serhadspor'da Hedef 3 Puan

Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Futbol Şube Sorumlusu Emre Karaman, İstasyonspor karşılaşmasından 3 puan kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.



Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın hafta sonu yapılacak İstasyonspor karşılaşmasına hazırlandıklarını söyledi.



Ligin son 3 haftasında puan kaybetmek istemediklerini ifade eden Karaman, karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti.





İstasyonspor'u kendi sahalarında konuk edeceklerini aktaran Karaman, "Ligin son 3 haftasındayız. Bu hafta İstasyonspor ile kendi evimizde oynayacağız. Ligi en üst noktada bitirmek için bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Rakibimiz ile aramızda şu an 1 puan fark var. Maçı kazanıp rakibimizin üstüne geçmeyi hedefliyoruz. Futbolcu kadromuz bunu yapacak güce ve yeteneğe sahip." diye konuştu.