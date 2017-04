Kocasinan'da Kurtuluş Savaşı Ruhu Yaşatıldı

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Dünü Unutma ki Yarına Hakkın Olsun' konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi Komutanı Korgeneral Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir katıldı.



Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak, tarih bilincini canlı tutmak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek ve tarihimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak adına böyle etkinliklerin önemli olduğuna inanıyoruz. 'Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez' anlayışıyla geleceğimizi daha emin adımlarla kurmak için geçmişimizi her zaman bilmeli ve hatırlamalıyız. Bu kapsamda Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir hanımefendi davetimize icabet ederek, paşamızın anılarını, hatıralarını ve bu vatanın bugünlere emanet kalmasında nelerin yaşandığını gençlerimize ve hanım kardeşlerimize anlattı. Bu vesileyle vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren ecdadımızı asla unutulmayacağımızın altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.



İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Timsal Karabekir, Kazım Karabekir'in yaşam öyküsünü fotoğraflarla aktararak, Kurtuluş Savaşı'nda nelerin yaşandığını etkili sunumuyla anlattı. Ardından Yemliha Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi tesislerinde kadınlarla bir araya gelen Timsal Karabekir, burada yaptığı konuşmada "Vatanın kurtuluşunda Türk kadının kahramanlığını hiçbir bir milletin kadını gösteremezdi" dedi.



Timsal Karabekir son olarak ise şehir tiyatrosunda vatandaşlara yönelik düzenlenen konferansda Kurtuluş Savaşı yıllarına ve Kazım Karabekir'e ait fotoğraflardan oluşan slayt gösterisi eşliğinde babasının hayatından kesitler sundu. Kazım Karabekir Paşa'nın Kızı Timsal Karabekir, desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Dünü unutmadan yarına sağlam adımlarla yürümemiz çok önemlidir. İstiklal Harbi bir milletin kükreyişidir. Dünyada bunun bir başka örneğini göremezsiniz. Bu vatan çok zor şartlarda mucize olarak İstiklal Harbi vererek kazanılmıştır. Dolayısıyla her Türk evladının beşikten mezara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmesi, borcumuz ve görevimizdir" diye konuştu.



Katılımcılar tarafından büyük bir beğeni toplayan konferansta, Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, tarih bilincinin pekiştirilmesine katkı sağlayan Timsal Karabekir'e teşekkür ederek, özel hazırlanmış hediye ile çiçek takdim etti.



Timsal Karabekir'in etkili sunumuyla bir kez daha ecdatlarına hayran kalan katılımcılar, salondan gururla ayrıldı. - KAYSERİ