Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Açıklaması

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılında tamamlanan projeler ve 2017 yılında yapılacak olan hizmetler hakkında bilgiler verdi.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geride bıraktığımız 2016 yılını değerlendirdi. 2016 yılında 339 projeyi tamamladıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, insana değer veren bir belediye hedefiyle yola çıktıklarını ve çalışmalarla vatandaşa bunu yansıttıklarını düşündüklerini söyledi. 2016'dan bahseden Çolakbayrakdar, "2016'da yılında takvim dahilinde süreç başladı. Şükür Allah'a ki 2016 yılı sonuna geldiğimiz zaman hedeflediğimiz ne varsa çoğunluğunu yaptık, tamamladık. Bu hem işlerin bitiş noktasında gurur verici bir hadise hem de hedeflerimize yaklaşmamız noktasında da gurur verici. Bu noktada 339 tane irili ufaklı tamamlamış olduğumuz proje var. Tabi bunlar sahada vatandaşlarımızın istediği, beklediği hizmetler nelerse tamamen bunlardı. Ben daha önce burada belediye meclis üyesiydim. Belediye meclis üyesi olarak Kocasinan'ı tanıyan birisiydim. Belediye başkanı olarak Şubat 2015'te buraya geldiğimizde bir bilgi birikimim, altyapım var idi. Ama tabi ki belediye başkanı olunca sorumlulukla birlikte bir kat daha farklı gözle bakmak, yapılacaklarla ilgili vatandaşımızın beklentilerini yerine getirmekle ilgili gayretimiz daha da arttı. Çık kısa bir süre içerisinde de kendi yönetim tarzımızı sahaya yansıtmak, kendi çalışma prensiplerimizi içeride yönetimdeki arkadaşlara ve personele anlatmak için bir zaman geçmesi gerekiyordu. Bundan sonra da özellikle 2016 yılında kendi çalışma prensiplerimiz, bakış açımız, yapmamız gereken hizmetler noktasındaki yoğunluğumuz ile birlikte 2016 yılı daha yoğun bir şekilde hedeflerimize ulaşma noktasında iyi bir performansla geçti. 2017 de inşallah bir önceki yılın tecrübeleri, yapılanlarla birlikte kazasız, belasız 'şu noktaya geldik' diyebilmek için dua ediyorum. 2016 yılında yaptığımız işler, biz göreve geldiğimizde belediyecilikle ilgili birkaç bölüme ayırmıştı. Biz Kocasinan Belediyesi olarak daha sosyal bir belediye olmalıyız, bölgemizde yaşayan insanlarımız daha sosyal bir belediye görmeli, ona dokunan, devletin şefkat elini gösteren bir el olarak onlarla beraber olmalıyız, daha insana değer veren bir belediye olmalıyız gibi hedefle yola çıkmıştık. Bu 2016'da yapılan çalışmalarla çoğunlukla vatandaşlarımıza yansıttığımızı düşünüyorum. İlk olduğu işçin bahsetmek istiyorum, okullardaki temizlik. Kocansan sınırları içerisindeki ilköğretim okullarındaki okullarımızın temizlik hizmetlerini yürütüyoruz. Küçük yaştaki çocuklarımızın daha iyi ortamlarda büyüyebilmeleri için. Kocasinanlı çocuklarımızın ayrıcalıklarını o yaşlarda hissetmesi için yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Şuana kadar her gün Kocasinan sınırları içersinde 43 tane okulumuzda hijyenik mekanlar rutin bir şekilde temizleniyor. Bizim bölgemizde doğan çocuklarla ilgili 'hoş geldin bebek' diye yaptığımı ziyaret var. Doğumdan ölüme kadar sakinlerimiz belediyemizin hizmetleriyle karşı karşıya. 2017 yılı için de bunu bir adım daha ileriye götürdük, daha çevreci bir belediye olma adına. Dedik ki 'bölgemizde doğan her çocuk için bir ağaç dikelim.' Her doğan bebeğimiz, her evlenen çiftimiz ve her rahmeti Rahman'a kavuşan adına birer ağaç dikiyoruz. Bu şekilde farklı bakış açılarıyla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Tabi ki yol yapmak, kaldırım yapmak, fiziki mekan oluşturmak bizim temel işlerimiz. Ama daha farklı insanımıza dokunacak mekanlar yapmayı kendimize hedef ettik. Bundan dolayı da 'Kocasinan Akademi' başlığı altında çalışmalar yürütüyoruz. Kocasinan Akademi ile birlikte hanımlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, herkese kendi imkanları ölçüsünde değişik faaliyetlerin verildiği bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar mahallelerimizdeki semt konaklarında başladı ve oralarda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de değişik mahallelerimizde gençlerimize, kadınlarımıza hizmet edecek fiziki imkanları yeterince iyi olan mekanlar yapıyoruz. İlk mekanımız da Yakut Mahallemizde hanım kardeşlerimiz için yapmış olduğumuz Gevher Nesibe Hatun Tesisi. Burası tamamen hanım kardeşlerimize hizmet edecek bir birimimiz. Sayın cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye geldiğinde de oranın açılışı yapıldı. Şuanda orada hanım kardeşlerimiz eğitim faaliyetlerini yürütüyorlar. 2016'da temelini attığımız, 2017'de bitecek olan Mimarsinan ve Erciyesevler Mahallelerimizde Pazar yerlerimiz var. Sadece 1 gün yaşayan mekanlar olmasın, değişik günlerde hizmet verebilecek, o bölgelerdeki hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak daha farklı fonksiyonlar da yükleyelim dedik. Mimarsinan Mahallemizde yapılacak merkezimiz, içerisinde eğitim ve sportif faaliyetlerinin de yürütüleceği bir mekan. Aynı şekilde Erciyesevler Mahallemizde de pazar yerinin, düğün salonunun olduğu bir mekan temelini attık. Çalışmalar hızla devam ediyor, inşallah 2017 içerisinde buraları hizmete açacağız. 2017'deki bir diğer çalışmamız da benzer bir tesisi Ziya Gökalp Mahallemize yapacağız. Nasip ise bahar ayıyla birlikte temelini atıp Ziya Gökalp Mahallesi'ne de böyle bir tesis kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"Çözüm Merkezi'ne 3 ayda 9 bin talep geldi"



Yaklaşık 3 buçuk ay önce vatandaşın hizmetine sunulan Çözüm Merkez'ine şuana kadar 9 bin talep geldiğini ifade eden Çolakbayrakdar, "İlk hedeflerimizden bir tanesi de çözüm odaklı belediyecilik. Çözüm odaklı belediyecilikte yapmış olduğumuz en önemli adımlardan bir tanesi Çözüm Merkezi. Çözüm Merkezi aslında bir belediyenin bir noktada toplanmış hali. Nedir Çözüm Merkezi? Vatandaşın belediye ile olan iletişim köprüsü. Her türlü iletişim kanallarından bize şikayetlerinizi, sorunlarınızı iletebilirsiniz. Bunun için kurmuş olduğumuz bir birim Çözüm Merkezimiz. Ama çözüm Merkezi'nde işin özü şudur. Herhangi bir mahallemizde bir sorun oluşmuş olabilir. Bunu hızlı bir şekilde çözebilmemiz için kurmuş olduğumuz bir merkez. Vatandaşlarımız 222 70 00'ı aradıkları zaman o telefonda kendi mahalleleri ile ilgili bir istekte bulundukları zaman arkadaşlarımız onu not alıyorlar. Program üzerinden adres noktası olarak işaretleniyor, bu işaretlenen istek direk ilgili birime düşüyor. Sahadaki programlarımız kendi tabletleri üzerinden oradaki problemi görebiliyorlar. En yakındaki arkadaş hızlı bir şekilde gidip, olay yerini tespit edip o an yapılması gereken bir şey ise yapıyor ve çözümlüyorlar. Programa alınacak bir şey ise hızlı bir şekilde programa alıp çözümlüyorlar. Burada yapmış olduğumuz iletişimde kazandığımız zaman ile birlikte hızlı bir şekilde vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak. İsteriz ki vatandaşımız evine giderken ayağına toz değmesin, çamura batmasın. İhtiyacı varsa anında çözülsün. 222 70 00'ı arayıp ulaştıkları an bu iş bitmiştir. Ondan sonrası artık Kocasinan Belediyesi'nin ekipleri tarafından hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılacaktır. Çözüm Merkezindeki temel çalışma prensibi bu. Bizim oradaki prensibimiz insana hızlı bir şekilde hizmet edebilmenin önünü açmak. 3 buçuk aylık süreç içerisinde bugüne kadar Çözüm Merkezimize 9 bin talep gelmiş. Yeni kurulan bir merkez ve 9 bin tane talep var ve bu talepler de karşılanmış. Çözüm Merkezi ile çok şey anlatılabilir ama özellikle söylemek istediğim bir nokta da Çözüm Merkezi'ndeki yazılım sisteminin tamamıyla yerli olması. Yüzde 100 Kocasinan Belediyesi Bilgi İşlemi'nde çalışan personellerim tarafından yapılmış olması. Bu da son derece önemli" ifadelerini kullandı.



"Kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam edecek"



Mahallelerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son durum hakkında da bilgiler veren Çolakbayrakdar, bölgelerdeki çalışmaların vatandaşların gönlünü alarak birebir anlaşma yoluyla yapılan çalışmalar olduğunu vurguladı. Karşılaşılan zorluklar dahilinde diğer vatandaşların mağdur olmamaları için daha hızlı ilerleyebilmek adına kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kullanacaklarını da sözlerine ekleyen Çolakbayrakdar, "Sayın cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış, Resmi Gazete'de yayımlanmış 8 tane kentsel dönüşüm projemiz var. Bunlardan bir tanesi bilindiği gibi Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülmekte. Diğer 7 projeyi de Kocasinan Belediyesi olarak biz yürütüyoruz. Taktir edersiniz ki bu yerlerin birçoğu 40-50 yıllık geçmişten gelen sorunlar. Ama bu sorunları çözebilme noktasında yoğun bir gayretimiz var. Tabi bunları çözebilmek için şuanda Kentsel Dönüşüm Kanunu gibi elimizde süper bir imkan var. Bunu da iyi kullanmamız lazım. Bu kanunun çıkmasında emeği olan sayın cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmemiz lazım. Sayın cumhurbaşkanımız yerel yöneticiliği bilen birisi olarak çıkartmış olduğu bu kanunla birlikte hakikaten vatandaş odaklı çalışmayı yerel yöneticilerimiz yapabilmesi, kentsel dönüşüm manasında bu hizmetleri yapabilmesi için bir fırsat önlerine çıkmış durumda. Bu fırsattan da bizim Kayseri olarak, Kocasinan olarak iyi manada yararlanmamız ve bu kanunun vermiş olduğu yetkilerle birlikte çok iyi şekilde projeler üretmemiz gerekiyor. Bu anlayışla hareket ederekten mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Ziya Gökalp ve Seyrani Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projelerimizde temeller atıldı, inşaatları başladı, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de inşallah 2017 senesi içerisinde de yeni temel atmalar ve inşaatlar başlayacak. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bütün bölgelerdeki çalışmalarımız vatandaşlarımızın gönlünü alarak birebir anlaşma yoluyla yapmış olduğumuz çalışmalar. Bu şekilde devam ediyoruz. Binlerce vatandaşlarımızla tek tek görüşerek belli bir noktaya geldik. Bu noktadan sonra anlaşma yoluyla ilgili eğer bir direnç gösteriliyorsa bize inanan vatandaşlarımızı da mağdur etmemek adına kanunun bize vermiş olduğu farklı yetkileri de kullanarak bu süreci hızlandıracağız. Yoksa çok azlık bir dilim diğer taraftaki vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Bu noktada sahada biraz daha kanuni yetkilerimizi kullanarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki hızlanmayı başlatacağız. Ahi Evran Mahallesi'nde de anlaştığımız yerler 2016 sonuna denk geldiği için temel atamadık ama 2017 yılı içinde baharla birlikte temel atacağız. İnşaatlarına da inşallah bu yıl içerisinde başlayıp devam edeceğiz. Diğer kentsel dönüşüm bölgelerimizde de benzer çalışmalar devam ediyor" dedi.



"Kuşçu mini tatil köyü oldu"



Kuşçu bölgesinde bulunan Yamula Barajı'ndaki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Kayseri'nin denizi olarak tabir edilen Kuşçu Bölgesi'nde bir çalışma var. Bu çalışma da daha önce Çelik Başkan'la devam etmiş bizimle de inşallah artarak devam edecek bir çalışma. Kuşçu Bölgesi'nde bungalovlarımız bitti, inşallah bu yıl itibariyle burada faaliyet gösterecek. Yüzer iskelemiz, yüzer havuzumuz çalışır vaziyette, bungalovlarımızla birlikte burası artık mini bir tatil köyü oldu. Kendi içinde havuzu, oyun parkları, spor alanlarının oluştuğu bir bölge. Burası 2017 yılı içerisinde Kayserimize, dışarıdan gelen Kayserili hemşehrilerimize hizmet verecek. Kentsel dönüşümle birlikte buradaki rekreaktif alanları daha da artırarak şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak büyük bir sosyal alan haline getireceğiz. Birçok sosyal aktivitenin olduğu bir mekan haline getireceğiz Kuşçu'yu. Hafta sonları gittiğiniz zaman burada yer bulamıyorsunuz. 2017 yılında bunların önemli bölümünün tamamlandığını göreceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - KAYSERİ