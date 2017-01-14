Kültürel farklılıklarından dolayı ayrılmak üzere olan bir karı kocanın hikayesini anlatan Kocamın Nişanlısı, 14 Ocak'ta Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.



Adam karısından boşanmadan önce bir başkasıyla nişanlanır. Kadın ise bu durumu öğrenince boşanmaktan vazgeçer ancak bir trafik kazası sonucunda hapse girer.



Kazadan önce entelektüel bir kişiliğe sahip olan kadın hapisten bambaşka biri olarak evine döner. Karısının eve dönmeyeceğine emin olan adam nişanlısıyla yaşamaya başlamıştır bile ve olaylar bu noktadan sonra iyice karışacaktır.



Yazan: Sadık Şendil



Yöneten: Ferdi Merter



Oyuncular : Arzu Yanardağ, Tuğba Özay, İpek Tenolcay, Aslı Kökçe, Mehmet Çepiç, Serdar Sevtekin, Fatih Ayhan