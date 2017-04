Kocamaz: "Ülkenin Geleceği İçin Herkesi 'Evet'te Birleşmeye Davet Ediyorum"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, referandum da Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını ifade ederek, "Ülkücü hareket kurulduğu günden bu yana hep çilelerle mücadele etmiş ve ülkenin her zor durumunda sigorta görevini üstelenmiş ve ülkeyi her defasında kaosa sürüklenmekten kurtarmış bir harekettir. Ülkenin geleceği için herkesi evette birleşmeye davet ediyorum" dedi.



Başkan Kocamaz, MHP Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Referandum Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı Kocamaz'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, milletvekili Baki Şimşek, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP Mersin İl Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan Kocamaz, "Ne için toplandığımız belli ve lafı uzatmadan kestirmeden gitmemiz lazım. 5 gün sonra Türkiye bir referandum a gidiyor ve orada ülkenin geleceğiyle ilgili çok önemli bir karar verilecek. Bu günlere nasıl geldiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'de hemen her gün gündem değişiyor, çünkü ülkemiz üzerine oynanan yeni yeni oyunlar var. İslam'ın son kalesi Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine oynanan oyunlar da hepimizin devamlı gördüğü, bildiği ve yaşadığı hadiseler" diye konuştu.



"15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir varlık yokluk gecesiydi"



15 Temmuz darbe girişiminden de bahseden Kocamaz, "15 Temmuz aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir varlık yokluk gecesiydi. O gece milletimizin basiretiyle, milletimizin sokaklara dökülmesiyle, Sayın Genel Başkanımızın millete verdiği moralle uçurumun kenarından dönüldü. Bu ülkede artık ihtilallerin yapılamayacağını dost düşman herkes gördü. Tarih tekerrürden ibarettir derler ama tarihten ders alınırsa tekerrür etmez. Demek geçmişten yeterince ders alınmadı ki 15 Temmuz hadisesi yaşandı. 15 Temmuz bir milattır ve öncesi sonrası ayrı ayrı gözden geçirilmelidir. 15 Temmuz'a nasıl gelindiğini tartışmanın bir manası yok. Tarihten dersler alınsaydı 15 Temmuz yaşanmazdı. Ama yaşandıysa bu ülkede yaşayan herkesin ders çıkarma zorunluluğu var" şeklinde konuştu.



"16 Nisan'da ülkenin geleceği için evette birleşelim"



Pazar günü yapılacak olan referandum da Anayasadaki 18 maddenin değiştirilmesine ilişkin Türk milletinin bir değerlendirme yapacağını vurgulayan Kocamaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Anayasa'da 18 maddenin değiştirilmesiyle ilgili karar millete gidiyor ve pazar günü millet bunun değerlendirmesini yapacak. 15 Temmuz öncesi yaşanan hadiseleri hepimiz biliyoruz. Ama madde ile ilgili değişikliği hemen hiç kimse konuşmuyor. Konuşulan geçmişte söylenen sözler ve niye bugün böyle bir karar alındığı yönünde. Elbette o söylenenleri kabul etme durumumuz yok. Zaten o dönemlerde Sayın Genel Başkanımız o ifadelerin tamamına gereken cevabı da vermişti. O geceden sonra geçmişi bir kenara bırakıp gelecekle ilgili planları yapmak zorundayız. Ülkücülerin birbirini acımazsızca eleştirdiği bir dönmede bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Biz MHP'liyiz, biz Ülkücüyüz. Ülkücü Hareket kurulduğu günden bu yana hep çilelerle mücadele etmiş ve ülkenin her zor durumunda sigorta görevini üstelenmiş ve ülkeyi her defasında kaosa sürüklenmekten kurtarmış bir harekettir. Sayın Genel Başkanımız ne diyorsa biz de onu diyoruz. Bizim bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var ve bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Biz sıradan bir hareket değiliz, diğer siyasi partilere benzemeyiz. Biz bu ülkenin sigortasıyız ve günlük hesaplar yapmadan geleceğe yönelik hesaplar yapmak zorundayız. O aşağılamalara bağlanıp kalmadan ülkenin geleceğiyle ilgili verilecek karar da bizim siyasi bir parti olarak değil bu ülkenin gerçek sahipleri olarak dik durma mecburiyetimiz var. Pazar günü verilecek kararın Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yönünde hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımızın başının dik duracağı bir karar olarak çıkacağını düşünüyor ve herkesi Sayın Genel Başkanımızın yanında olmaya ve bu ülkenin geleceği için 'evet'te birleşmeye davet ediyorum." - MERSİN