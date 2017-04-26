Kocaeli Valisi Güzeloğlu'ndan Kan Bağışı

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.



Kampanya kapsamında valilik binasında oluşturulan alanı ziyaret eden Güzeloğlu, kan bağışında bulundu.



Güzeloğlu'na Vali Yardımcıları Ekrem Erdoğan, Ahmet Büyükçelik, Dursun Balaban ve Abdullah Etil ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Sinan Öztürk, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek eşlik etti.



Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, ocak ayı içerisinde Türkiye genelinde kan stoklarının azalmasının ardından hemen kan bağışı çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, başlattıkları kampanyanın kan stoklarını iyileştirdiğini fakat bunun süreklilik arz etmesi gerektiğini söyledi.



Herkesin bir gün kendisi veya sevdikleri için kan ihtiyacı yaşayabileceğini ve bu noktada zorluk çekebileceğine dikkat çeken Güzeloğlu, "Bunu aşmanın tek yolu da düzenli olarak sağlıklı bireylerden kan bağışı almaktır. Sağlıklı bireylerin kan bağışı yapması da sağlıklı olmaları için gereklidir. Lütfen kan bağışını alışkanlık haline getirelim." diye konuştu.



Güzeloğlu, Kızılay'ın bu anlamdaki çabasının takdir edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek ise ocak ayında Vali Güzeloğlu'nun öncülüğünde başlattıkları kampanyanın toplumda cevap bulduğunu belirterek, kan bağışı oranlarında geçen yıla göre çok büyük artış yaşandığını ifade etti.