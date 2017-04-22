Kocaeli'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.



Kartepe Uzunçiftlik D-100 Karayolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ışıklarda bekleyen 54 BP 685 plakalı araca 74 DG 373 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 54 BP 685 plakalı araç yolun karşı şeridine savruldu. Çevreden geçen vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 araçta bulunan 2'si çocuk 6 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Emniyet ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ