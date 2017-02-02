Kmü Rektörü Akgül, Vali Tapsız'ı Ziyaret Etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Valisi Süleyman Tapsız'ı ziyaret etti.



Vali Tapsız, KMÜ Rektörlüğü görevine atanan Akgül'ü tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Son yıllarda yapılan çalışmalarla KMÜ'nün tercih edilen saygın bir üniversite olduğunu belirten Tapsız, üniversitenin gerek alt yapısı ve gerekse öğrencilerine sunduğu teknik ve sosyal imkanlarla öğrencilerine çeşitli avantajlar sunduğunu dile getirdi.



Rektör Akgül ise, KMÜ'nün yapılan çalışmalarla birlikte çağdaş eğitim normlarına sahip bir yapıya kavuşturulduğunu aktardı.



Akgül, bundan sonra da aynı azim ve kararlılık içerisinde yürütülecek çalışmalar sayesinde üniversiteyi her yönüyle daha etkin, bilimsel gelişmelere öncülük eden bir konuma getirebilmek için çalışacaklarını kaydetti.