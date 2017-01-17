Klasik İtalyan Tatlıları

Turkish Culinary Academy'nin "Klasik İtalyan Tatlıları" adlı workshop etkinliğinde İtalyan tatlılarının yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Klasik İtalyan Tatlıları

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Klasik İtalyan Tatlıları" adlı workshop etkinliğinde İtalyan tatlılarının yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

En tatlı İtalyanlardan olan, İtalya'da tatlı deyince akla ilk gelen tiramisu ve panna Cotta yapımını orijinal reçeteleri ile öğreneceksiniz.

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Tiramisu

Panna Cotta

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

7
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads