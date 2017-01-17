TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Klasik İtalyan Tatlıları" adlı workshop etkinliğinde İtalyan tatlılarının yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



En tatlı İtalyanlardan olan, İtalya'da tatlı deyince akla ilk gelen tiramisu ve panna Cotta yapımını orijinal reçeteleri ile öğreneceksiniz.



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı:



Tiramisu



Panna Cotta



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.