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Kızılcahamam'da 12. Ankara Veteran Masa Tenisi Turnuvası

Kızılcahamam'da 12. Ankara Veteran Masa Tenisi Turnuvası

Kızılcahamam'da 12. Ankara Veteran Masa Tenisi Turnuvası

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Kızılcahamam, Ankara, Tenis
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