Kızılay Metro İstasyonu'nda Yapılan Kan Anonsları Hayat Kurtarıyor

Başkent ulaşımının en önemli merkezlerinden biri olan Kızılay Metro İstasyonu'nda yapılan kan anonsları sayesinde bugüne kadar 30 binin üzerinde hastanın kan ihtiyacı karşılandı.



Ankaray ve metro sistemlerinin ortak istasyonu olan Kızılay Metro İstasyonu'ndaki Metro Danışma Merkezi'nde, acil kan ihtiyacı olan hastalar için yapılan çağrılar, duyarlı vatandaşlar sayesinde anında karşılık buluyor. EGO yetkilileri, danışma merkezinden yapılan kan çağrılarının her biri için en az 7-8 kişinin gelip, ihtiyacı olan hastaya kan vererek yardımda bulunduğunu kaydettiler.



20 yılda, 30 binin üzerinde kan bağışı



Raylı sistemlerin hizmete girdiği 1997 yılından itibaren Metro Danışma Merkezi'nde kan anonslarının yapılmaya başlandığını kaydeden EGO yetkilileri, günde ortalama 10 kişinin, farklı türdeki kan ihtiyacı için başvuruda bulunduğu merkezden yapılan anonslar sayesinde, 30 binden fazla hastaya kan bulunduğunu söylediler. Raylı sistemlerin ortak istasyonu olması nedeniyle yüzbinlerce yolcunun ulaşım için metro istasyonunu kullandığını hatırlatan yetkililer, "Kızılay Metro İstasyonu, hem merkezi olması hem de içinde bulunan fatura ödeme merkezleri, doğalgaz ve su satış noktaları, çeşitli bankalara ait ATM'leri, birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağazaları, tiyatro bilet satış gişeleri, Mavi Masa ve Sanat Galerisi'nde verilen hizmet nedeniyle de her gün on binlerce Başkentlinin kullandığı bir alan. Bu nedenle Kızılay Metro İstasyonu, hastaların kan ihtiyacını karşılamak amacıyla duyarlı ve yardımsever vatandaşlara ulaşabilmenin en önemli adreslerinden biri durumunda" ifadelerini kullandılar.



Kan istek formu gerekiyor



İstasyondan kan anonsu yapılabilmesi için bazı kurallar olduğuna dikkat çeken yetkililer, şunları söylediler:



"Birçok konuda olabildiği gibi, yaşamsal bir konu olan kan istek başvuruları da art niyetli kişiler tarafından suiistimal edilebiliyor. Bundan dolayı kan anonsu yapmadan önce hastanın yattığı hastaneden, hasta hakkında bilgi içeren kan istek formu veya hasta yakınının kimlik fotokopisi vermesi gerekiyor. Başvuruda bulunan ve çağrısı yapılan kişiler de merkezde kayıt altına alınıyor."



Merkeze en çok acil ameliyat hastaları ile lösemi ve kalp hastaları için başvuru oluyor. Gelen başvurular içinde en çok A Rh (+) kan grubu aranırken, ikinci 0 rh (+), üçüncü de A rh (-) grubuna ihtiyaç duyuluyor. Lösemi hastaları için de trombosit anonsları yapılıyor.



Başkent'teki raylı sistemlerin tamamında aynı anda kan anonsu yapıldığını hatırlatan yetkililer, yardımsever ve duyarlı vatandaşlar sayesinde hastanelerde bekleyen acil hastaların hayatlarının kurtulmasına aracılık etmekten büyük mutluluk duyduklarını sözlerine eklediler. - ANKARA