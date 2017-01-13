"Kıyıya Oturmanın Böylesi", 13 Ocak'ta Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda...



Kanava Masklar Süpervizör: Antonio Fava



Oynayan: Merve Engin



"Kıyıya Oturmanın Böylesi" oyununda; Lelio ve Flaminia birbirlerine aşıktırlar. Lelio'nun çıkması gereken yolculuğunda gemisi kıyıya oturacak ve orda Peri Zampilla ve onun uşağı korkutucu Satir Puzzone ile tanışacak.



Kendisinden haber alamayan Flaminia ise sevgilisini bulmak için yollara düşecektir. Merve Engin "Gabrielliana" stilinde anlatacağı "Kıyıya Oturmanın Böylesi'nde" diğer Commedia Dell'arte karakterlerini de öyküye dahil ederek sizi keyifli bir yolculuğa çıkarıyor…