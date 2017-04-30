Kitaro, İstanbul'da Sahne Aldı

Altın Küre ve Grammy ödüllü sanatçı Kitaro "Kojiki & The Universe" turnesi kapsamında, müzikseverlerle buluştu.



"İpek Yolu" belgeseli müziklerinin bestecisi olan sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki konsere gelenlere teşekkür ederek, "2014'te ilk kez İstanbul'a gelmiştik. Üç yıl önceydi ancak tıpkı dün gibi. Buraya her gün yeniden gelmeyi istiyoruz." dedi.



Etnik ve elektronik öğeleri bir araya getiren, yenilikçi müziğiyle dinleyenleri etkileyen Japon sanatçı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.



Sanatçı, İpek Yolu belgeselinin müziği ile başladığı konserde, Grammy adayı olan "Kojiki" albümündeki eserleri, NASA ve Kyoto Üniversitesi tarafından hazırlanan, evrenin büyüleyici görüntülerinin yer aldığı görseller eşliğinde yorumladı.



Tayland, Çin, Hindistan ve birçok başka Asya ülkesine yaptığı yolculuklara, doğu kültürünün felsefesine inen, bu felsefeyi müziğine büyüleyici bir şekilde yansıtan Kitaro'ya sahnede özel bir orkestra da eşlik etti.



Geleneksel Japon savaş davulları olan taiko ile kemanın da kullanıldığı konserde, Butoh dansçısı da sahne aldı.



Kitaro, Piu Entertainment ve Omia Event tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Ankara Congresium'da da sahne alacak.