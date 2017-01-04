Kısa Film Uzun Etki" Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu

Sabancı Vakfınca "Kısa Film Uzun Etki" ismiyle ilk kez düzenlenen kısa film yarışmasının finalistleri belli oldu.



Konuya ilişkin açıklamaya göre, vakfın, toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınması, sinemanın yaratıcı bakış açısından yararlanarak toplumsal konularda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirdiği yarışmaya 126 film için başvuru yapıldı.



"Mülteci Kadınlar" konusunu işleyen yarışmada, ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 15 film ile yönetmenlerinin isimleri, Kısa Film Platformu "www.kisafilmuzunetki.org" üzerinden açıklandı.



Finale kalan eserlerin jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Yarışmanın birincisi 15 bin, ikincisi 10 bin, üçüncüsü ise 5 bin lira ile ödüllendirilecek.



Ödüller, 26 Ocak'ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. En fazla 5 dakika uzunluğunda olan filmlerde, sığınmacı kadınların sorunları genç sinemacıların bakış açısıyla anlatılıyor.



Yarışmayla yeni sanatçıların yetişmesine vesile olmayı da hedefleyen vakıf, genç sinemacıları usta isimlerle bir araya getirecek.



Yarışmaya başvuran herkesin katılabileceği Kısa Film Platformu Buluşmaları kapsamında, Tolga Karaçelik, Yeşim Ustaoğlu, Sahra Karimi, Baran Seyhan ve Sevil Demirci gençlerle bir araya gelecek. Etkinlik, 25 Ocak'ta Sabancı Center'da gerçekleştirilecek.