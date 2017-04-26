Kısa film projeleri ile desteğe hak kazandılar

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Mutlu Kurnalı ve Ramazan Cihat Özen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kısa film desteği kazandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Mutlu Kurnalı ve Ramazan Cihat Özen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu'nun araştırma ve geliştirme, animasyon, belgesel, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazım türlerine sağladığı desteğe hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na "Misket" adlı kısa film projesiyle başvuran İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Mutlu Kurnalı ile "Oyun İçinde Oyun" projesiyle başvuran Ramazan Cihat Özen, kazandıkları maddi destek ile projelerinin çekim ve kurgu çalışmaları için gerekli bütçeyi temin etmiş oldular.

Proje danışmanlığını Prof. Dr. Peyami Çelikcan'ın yürüttüğü, Mutlu Kurnalı'nın kısa film projesi "Misket'in çekimleri bu ay içerisinde Bursa'da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ikinci kez destek almaya hak kazanan Ramazan Cihat Özen'in yeni projesi "Oyun İçinde Oyun" adlı kısa filmin danışmanlığını ise İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ders veren ünlü yönetmen Derviş Zaim yürüttü. Bursa'da çekilmesi planlanan film için genç yönetmen Temmuz ayında kamera başına geçecek.