Kırklareli'nde Asayiş

Lüleburgaz ilçesinde çıkan ev yangını hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Ovacık köyünde H.A'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Evin yandığını fark eden H.A, durumu itfaiyeye bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.



- Dolandırıcılık iddiası



Vize ilçesinde bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.



Alınan bilgiye göre C.Y, sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı A.A ile 40 bin lira karşılığında altın alışverişi gerçekleştirmek için buluştukları sırada darp edilerek dolandırıldığını iddia etti.



A.A ile beraberindeki 4 kişinin parayı alarak kaçtığını iddia eden C.Y, şikayetçi oldu.



Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.



Otomobil yangını



Babaeski ilçesinde otomobilde çıkan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.



Karacaoğlan köyünde İ.K'ya ait park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Otomobilinin yandığını fark eden İ.K, durumu itfaiyeye bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale geldi.