Kırklareli'de Kar Temizleme Çalışmaları

Kırklareli Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Kent merkezinde iki gün boyunca etkili olan kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda temizlik çalışması yaptı.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce temizlik çalışmasının başlatıldığını bildirdi.



Yayaların güvenli bir şekilde yürümelerini sağlamak amacıyla ekiplerin kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizleyerek kum attıklarını belirten Kesimoğlu, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını ifade etti.



İş makineleri yardımı ile yollardaki kar ve buzları da temizlediklerini aktaran Kesimoğlu, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.