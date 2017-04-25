Kırıkkale'de Kamyonetin Çarptığı Yaya Öldü

Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Kemal Ö. (33) idaresindeki 71 EH 475 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kulu karayolunun 17. kilometresinde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Tarlacı'ya (40) çarptı.



Olay yerinde yaşamını yitiren Tarlacı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



Sürücü ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.