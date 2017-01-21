Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında düşen kargo uçağına ait kara kutuların açıldığı bildirildi.



Merkezi Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devletlerarası Havacılık Komitesinin (MAK) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hong Kong-Bişkek seferini yapan ACT Havayollarına ait Boeing 747 tipi kargo uçağının kara kutularının açıldığı ve bellek modüllerine ulaşıldığı belirtildi.



Kara kutuların MAK uzmanlarının yanı sıra Türk, Amerikan ve Kırgız uzmanların gözetiminde açıldığı ifade edilen açıklamada, kutularda yüksek sıcaklıktan kaynaklanan hasar izlerine rastlandığı, bu bağlamda veri taşıyıcı bellekteki ses kaydına doğrudan ulaşılamadığı kaydedildi.



Uzmanların ön analizine göre bellekte uçak kazası hakkındaki bilginin mevcut olduğuna ancak henüz okunamadığına işaret edilen açıklamada, veri taşıyıcı bellekteki pilotların ses kaydına ulaşılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Açıklamada, uçak kazasıyla ilgili incelemelerini sürdüren MAK uzmanlarına, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Türkiye'den Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları ile Boeing ile ACT havayolları temsilcilerinin destek olduğu bildirildi.



Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayollarına ait uçak, iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Türkiye saatiyle 04.20'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü. Kazada, kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül, yükleme uzmanı Melih Aslan ve uçuş teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 34 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Uçağın kara kutuları analiz için Moskova'ya gönderilmişti.