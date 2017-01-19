Kilis Belediyesinden Anlamlı Ziyaret

Kilis Belediyesi Konaklarında görevli personel tarafından 18 Ocakta roketli saldırı sonucu hayatını kaybeden Ayşegül Polat'ın ailesine ziyarette bulundular.



Geçen yıl ilk roket saldırısı yapıldığı 18 ocakta şehit olan ilk hayatını kaybeden Ayşegül Polat'ın ailesinin içlerine düşen ateş bir nebzede olsa dindirmek, acılarına ortak olabilmek ve unutulmadıklarını göstermek için Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, konaktaki bayanları hediyelerle Ayşegül Polat'ın ailesine ziyarete gönderdi. Polat, ailesi bu anlamlı ziyaretlerden dolayı Kilis Belediyesine teşekkür ettiler. - KİLİS