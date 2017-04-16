Kiev, Paskalya Bayramını Dev Yumurtalarla Kutluyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev, bu sene paskalya bayramını açık hava müzesi ile kutluyor. Şehrin en büyük iki meydanında kurulan açık hava sergisinde, sanatçıların yaptıkları devasa yumurtalar sergileniyor.



Sophia Meydanı'nda sergilenen yumurtalara halkın ilgisi de büyük. Bu sene beşincisi düzenlene festival kapsamında, yaklaşık 500 dev yumurtanın üzerine Ukraynalı sanatçılar tarafından yapılan el işleri, 23 Nisan tarihine kadar sergilenmeye devam edecek.



Müze, Kiev'den sonra Ukrayna'nın farklı şehirlerinde de sergilenecek. Açık hava sergisinin uzunluğu ise 55 metreyi buluyor. 70 santime 90 santim olan dev yumurtalar Paskalya ruhuna ayrı bir hava katarken, büyük küçük her yaş grubunun ilgisini çekmeye de devam ediyor.