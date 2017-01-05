Keşküş Viranşehir Gençlik Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Viranşehir ilçesinde yer alan tesislerde ve gençlik merkezinde incelemelerde bulundu.



Viranşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde eksiklikleri yerinde inceleyen Müdür Keşküş'e Tesisler Şube Müdürü Emrah Yaşar, İlçe Müdürü Enver Alay ve Viranşehir Gençlik Merkezi Müdürü Çetin Gören eşlik etti.



İlçe müdürlüğünde gerçekleştirilen incelemelerin ardından ilçede bulunan sentetik çim sahaları gezen Keşküş, sahalarının durumunun iyi olduğunu belirtti.



"Gençlik merkezlerini sık sık kullanın"



Gençlik Merkezinde öğrencilerle bir araya gelen Müdür Keşküş, onlarla zaman geçirerek gençlik merkezini her zaman kullanmaları gerektiğini söyledi.



Burada ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Keşküş, "Gençlik merkezlerimiz sizler için var gelin ders çalışın kurslara katılın etkinliklere katılın bilgisayarları kullanın sizler için biz varız. Sık sık merkezimize gelerek boş zamanlarınızı dolu dolu geçirin. Sevdiğiniz branşlarda kendinizi geliştirmek için sizlere fırsat tanıyoruz, bu fırsatı değerlendirin" dedi.



Keşküş, son olarak 13 İlçede yer alan bütün tesisleri gezeceğini ve sorunları yerinde inceleyeceğini belirterek ilçeden ayrıldı. - ŞANLIURFA