Keskin'den Ziraat Katılım Şubesine Ziyaret

Ziyarette konuşan Keskin, katılım bankacılığı konusunda bankacılık sektöründe devletinde bir bankasının faaliyete geçmesinin önemli olduğu ve bu konuda bir boşluğunu doldurduğunu belirterek, Ziraat Katılım Bankası Şubesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, şube müdürü Fatih Kılıç'a başarılar diledi.

Keskin, Hükümetin şoför esnafına yılların beklentisi olan ÖTV'siz ticari araç uygulamasından dolayı araçlarını değiştirmek isteyen esnaflara Kredi kefalet Kooperatifi'nin gereken desteği verdiğini, ancak bankalarında bu konuda üzerine düşeni yapmasını istediklerini ifade ederek, Ziraat Katılım Bankası'ndan da bu konuda destek beklediklerini vurguladı.

Keskin, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'ın da iyi bir bürokrat ve bankacı olduğunu ifade ederek, Ziraat Katılım Bankası'nın piyasalara önemli bir katkı sunacağını ifade etti.