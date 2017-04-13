Keşan'daki Kavga

Keşan'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Sur Sokak'ta, iki grup arasında av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden İ.Ü. (37), N.Ü. (30), A.K. (28), P.C. (19) ve S.G. (59) yaralanmıştı.



Olayla ilgili olarak kavgaya karışan M.G, S.D ve K.C'yi polis gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G tutuklanırken, K.C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.