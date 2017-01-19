Kepez Kirişçiler Yolu'na 10 Bin Ton Asfalt

Kepez Belediyesi, Varsak Kirişçiler Yolu'nun bin 700 metrelik bölümünün alt yapısını yeniledi. Yenilenen kısma da 10 bin ton sıcak asfalt dökülüyor.



Kepez Belediyesi, Varsak'a yeni yollar kazandırırken bölgedeki mevcut yolları da yeniliyor. Üzerindeki asfaltı hizmet veremez hale gelen Varsak Kirişçiler Yolu da sil baştan yapılıyor.



Fen İşleri Müdürlüğü, yolun Hamza Taş Bulvarı'nın devamındaki kısmının genişliğini 8 metreden 30 metreye çıkarmıştı.



Varsak Kirişçiler Yolu'nun, Şehit Bülent Alkan ile Kındıra Yolu kavşağı arasındaki kısmında da onarım ve asfalt çalışması başlatıldı.



İş makineleri ile çukurların oluştuğu mevcut yolda, asfalt kaldırıldı. Yolun alt yapısı yeniden inşa edildi. Bu çalışmaların bitmesinin ardından sıcak asfalt serilmesine geçildi. 25 metre genişliğindeki Varsak Kirişçiler Yolu'nun bin 700 metrelik bölümüne 1 milyon 500 bin TL tutarında 10 bin ton asfalt dökülüyor.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de geçtiğimiz günlerde yoldaki çalışmayı yerinde incelemişti.



Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfaltlığı yolun devamı olan ve Antalya Burdur Çevre Yolu'na ulaşımı sağlayan Kındıra Yolu'na da geçtiğimiz yıl sathi asfalt dökmüştü. - ANTALYA