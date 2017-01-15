Kepez'in Yıldızları Eğitim ve Spor Projesi' Kapsamında 300 Öğrencinin Katılacağı 2017 Eğitim Sezonu...

Kepez Belediyesinin spor kulübü tarafından yürütülen Kepez'in Yıldızları Eğitim ve Spor Projesi'nin 300 öğrencinin yer aldığı futbol branşının 2017 eğitim sezonu açılış töreni Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Törende konuşan Başkan Tütüncü, "Belediye olarak herkesten ve her şeyden çok gençlerimize ve çocuklarımıza önem veriyor ve yatırımlarımızın esas merkezine onları alıyoruz. Onların mutlu olabileceği, onların yaşamaktan gurur duyacağı bir ortam meydana getirebilmek için adeta gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



"Onları iyi bir insan olmaya teşvik edeceğiz"



Kepez'in Yıldızları projesinin amacını, "Sporun birleştirici ikliminde çocuklarımızı bir araya getirebilmek ve onlara kıymetli olduklarını hissettirebilmektir" şeklinde özetleyen Başkan Tütüncü, konuşmasına şöyle devam etti: "Yetenek taramasında keşfettiğimiz çocukların tamamı ünlü bir futbolcu olmayacak. Bu çocukların içerisinden elbette sivrilenler olacak. Ama biz temel de bir şeyi hedefliyoruz: Vereceğimiz eğitimle onları iyi bir insan haline getirmek istiyoruz. Futbol branşındaki 300 çocuğumuzu iyi bir insan ve vatandaş olmaya teşvik edeceğiz. Birlikte sporun birleştirici ikliminde bunu yapacağız ki aynı zamanda spor alt yapısına destek verelim."



Anne ve babalara başarı uyarısı



Çocukların, spor, kültür ve sanatla meşgul olmaları halinde başarılı olacağının altını çizen Tütüncü, Anne ve babalara şöyle seslendi: "Bir çocuk sporla, kültür ve sanatla uğraşırsa o çocuk derslerinde başarısız olmaz bu çocuklar daha başarılı olurlar. Biz onların yeteneklerini ortaya çıkaracağız. Onları spora, sanata, kültüre sevk edeceğiz ki orada kendilerini değerli olduklarını hissedecekler. Okulla spor, okulla kültür ve sanat aynı anda yürüyebilen işlerdir. Dolayısıyla çocuklarımız spora gidiyor, kültür ve sanatla ilgileniyor diye başarısız olacakları asla düşünmeyin. Tam tersine başarıyı spor, kültür ve sanatla yakalayacaklar. Anne ve babalarla el ele vererek bu salondaki çocukları geleceğin güzel insanları haline getirmek için gereken gayreti sarf edeceğiz"



Başkan Tütüncü, binlerce öğrenci içerisinden keşfettikler 300 öğrencinin spor kulübü bünyesinde alacakları eğitimle hem iyi bir insan hem de iyi birer futbolcu olacaklarını kaydetti.



Çocuklardan istekleri



Başta Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu olmak üzere, projede emeği olan antrenörlere, kulüp çalışanlarına teşekkür eden Tütüncü, salondaki çocuklara şöyle hitap etti: "Çocukluğumuzda futbol oynayacak toprak saha bile bulamamıştık. Arabalar geçerken yolların üzerinde ara verilen, arabalar geçtikten sonra maça devam edilen bir şehrin çocuklarıydık. Şimdi istiyoruz ki çocuklarımıza güzel spor tesisleri yapalım. Sizden istediğimiz. Hocalarınızın iyi insan olmayla ilgili önerilerini can kulağı ile dinleyin ve uygulayın. Hem derslerinize en iyi şekilde çalışın hem de antrenmanlarınıza devam edin. Hepinizin bir hedefi ve hayali olsun. O hayali gerçekleştirmek için de çok çalışın."



Başkan Hakan Tütüncü'nün, konuşmasının ardından çocuklarla anı fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.



Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yanı sıra Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, kulüp futbol branşı antrenörleri, keşfedilen 300 öğrenci ve aileleri katıldı. - ANTALYA