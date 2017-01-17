Kendini Savcı Olarak Tanıtan ve Dolandırıcılık Yapan Zanlı Yakalandı

Kayseri'de kendisini savcı olarak tanıtarak yaşlı bir adamı dolandırmaya çalışan zanlı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, kendisini savcı olarak tanıtan M.Ş.'nin Kocasinan İlçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde oturan N.K.'yı arayarak kandırdıkları öğrenildi. N.K.'ya evini sattırmaya çalışan zanlı M.Ş., polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.



Zanlı M.Ş., hakkında yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ