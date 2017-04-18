Kemer'de Şüpheli Paket Fünye ile Patlatıldı

Kemer ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Göynük Mahallesi 40. Cadde'de şüpheli çanta olduğu ihbarı alan Kemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, caddeyi çift taraflı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen Patlayıcı Madde İmha Timi (PATİM) ekipleri, bomba müdahale robotu ile şüpheli çantaya fünye yerleştirdi.



Patlatılan şüpheli çantadan, tornavida, çekiç gibi aletler çıktı.