Kemer'de Oltayla Balık Tutma Yarışması

Bu yıl ilki düzenlenen "Kemer Belediyesi Batı Akdeniz Surf Casting" balık tutma yarışması Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.



Kemer Belediyesinin desteğiyle Anadolu Surf Casting Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASCODER) tarafından, Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı köyü sahilinde düzenlenen balık tutma yarışına 100 amatör balıkçı katılıyor.



Yarışmada, balıkçıların, çupra, levrek, minekop, mırmır, sargos ve diğer balıklardan tutup, puan almaya çalışacak. Balıkçılar, iki kişilik takımlar halinde dereceye girebilmek için mücadele ediyor.



ASCODER Genel Sekreteri ve yarış koordinatörü Orhan Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bilinçli avcılık konusunda balıkçıları bilgilendirmek ve balıkçılara çevre, doğa sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.



Hava koşulları nedeniyle yurt dışından gelecek yabancı yarışmacıların gelemediğini ifade eden Avşar, yarışmayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.



Yarışçıların hem hava şartlarına hem de birbirlerine karşı mücadele vereceklerini belirten Avşar, "Dereceye girenlere yaklaşık 10 bin lira ödül vereceğiz. Puanı en yüksek balık çupra. Ama biz Türkiye'de ilk defa tüm balıkları ayırt etmeden puanlamaya dahil ediyoruz. Buna besin değeri olmayan vatoz ve balon balığı gibi balıklarda dahil. Yarışmacılara başarılar dilerim." dedi.



Yarın saat 09.00'a kadar devam edecek olan yarışmada, birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek. En büyük balığı tutana ise bin 500 lira değerinde bir olta seti hediye edilecek.



Havanın soğuk olması nedeniyle bazı katılımcılar çadır kurarken, bazıları da ateş yakarak ısınmaya çalıştı.