Antalya'nın Kemer ilçesinde, trafoların bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezinde 21 Ocak Cumartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Kesintiden, Atatürk Bulvarı, Kındıl Sokağı ve Ahmet Çavuşoğlu Caddesi ile özel trafolu müşteriler etkilenecek.
Kemer'de Elektrik Kesintisi
Antalya'nın Kemer ilçesinde, trafoların bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, trafoların bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
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