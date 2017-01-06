Kelebek Mobilya, sektörünün en itibarlı markası seçildi

Marketing Türkiye'nin Akademetre işbirliğiyle gerçekleştirdiği ve "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasını temel alan "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" sahiplerini buldu. 5 Ocak'ta Raffles İstanbul Zorlu Center'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödül töreninde 2016 yılında itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıda katkısı bulunan ajanslar "halk jürisi" tarafından ödüllendirildi.

Bu yıl 43 kategori üzerinden değerlendirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde saha araştırması tamamlanarak ilk beşe kalan markalar belirlendi. Toplam 12 ilde 1.200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda 38 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödül almaya hak kazandı.

Modüler mobilyanın Türkiye'deki öncüsü Kelebek, sektöründeki en başarılı marka ödülüne layık görüldü. Ödül gecesine Kelebek Genel Müdürü Ersin Serbes, Kelebek marka ekibi ve Kelebek'in başarısında katkısı olan PR, reklam, medya planlama ve sosyal medya ajanslarının yetkilileri katıldı.

Kelebek'in ödülünü Kelebek Genel Müdürü Ersin Serbes marka ekibiyle birlikte aldı. Kelebek'in Türkiye'nin önemli bir markası olduğuna dikkat çeken Serbes, "Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşları arasında bulunan Kelebek markamızın, Türkiye'nin en itibarlı markalarını ortaya koyan The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülü'ne layık görülmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Yapılan araştırmada yüz yüze görüşmeler sonucunda belirlenen bu sonuç; marka olarak itibarımızın toplum nezdindeki önemini kanıtlıyor. Kelebek olarak biz tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çözümler sunarak, onları konfor ve yeniliklerle buluşturmak konusunda işimizi çok ciddiye alıyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bizi bu anlamlı ödüle layık gören herkese tüm Kelebek Ailesi adına teşekkür ediyorum." dedi.