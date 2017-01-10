Kediyi Kurtarırken, Mahsur Kaldı

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde denize dökülen dere yatağında mahsur kalan kediyi kurtarmak için çamurlu alana giren Faruk Şimşek, buradan çıkamayıp mahsur kaldı. İtfaiye ekibinin attığı ipe tutunarak dere yatağından çıkan Faruk Şimşek, her şeye rağmen kediyi kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

DERE YATAĞINDAN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN ÇAMURA SAPLANDI

Gölcük Kavaklı Sahili'nde denize dökülen dere yatağında mahsur kalan bir kediyi gören Faruk Şimşek, dere yatağına girerek kediyi bulunduğu yerden aldı. Faruk Şimşek dere yatağından çıkmaya çalışırken çamura saplandı. Faruk Şimşek'in bıraktığı kedi dere yatağından çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Çamurda ilerleyemeyeceğini anlayan Faruk Şimşek kıyıda bulunan arkadaşından itfaiyeyi çağırmasını istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Faruk Şimşek'e ip attı. Faruk Şimşek ipe tutunarak kıyıya çıktı. Dizine kadar çamura gömülen Faruk Şimşek'in yüzündeki gülümseme dikkat çekerken, kediyi kurtardığı için mutlu olduğunu, mahsur kalınca arkadaşından itfaiye çağırmasını istediğini söyledi.