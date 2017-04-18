Kediler ve Köpekler Müzikali

KEDİLER VE KÖPEKLER MÜZİKALİ etkinliği 2017-04-19 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Kediler ve Köpekler Müzikali

KEDİLER VE KÖPEKLER MÜZİKALİ etkinliği 2017-04-19 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bahçelievler

Mekan : İBB Bahçelievler Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. (Star City AVM arkası)No: 30

Başlangıç Saati : 19.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 16: 00: 00

Kategori : KEDİLER VE KÖPEKLER MÜZİKALİ

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

5