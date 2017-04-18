Kediler ve Köpekler Müzikali
KEDİLER VE KÖPEKLER MÜZİKALİ etkinliği 2017-04-19 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
KEDİLER VE KÖPEKLER MÜZİKALİ etkinliği 2017-04-19 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bahçelievler
Mekan : İBB Bahçelievler Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. (Star City AVM arkası)No: 30
Başlangıç Saati : 19.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 16: 00: 00
Kategori : KEDİLER VE KÖPEKLER MÜZİKALİ
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io